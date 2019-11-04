China Telecom tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisine göre, Samsung, W20 5G modelini Kasım ayında raflara çıkarmaya hazırlanıyor. Görüntülerde bir silüetini gördüğümüz cihazın kapağında ikinci bir ekran olabileceği düşünülüyor. Şirket tüm katlanabilir telefonlarını W serisi adı altında piyasaya sürdü ve bu modelin fiziksel klavyeye sahip bir katlanabilir telefon olma ihtimali de oldukça yüksek.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Yayınlanan raporlarda Samsung W20 5G modeli hakkında pek bilgi verilmiyor ancak Kasım ayı içinde tanıtılacağı düşünülürse, önümüzdeki günlerde cihazla ilgili pek çok sızıntının da ortaya saçılacağını söyleyebiliriz. Motorola'nın da 19 Kasım tarihinde katlanabilir Motorola Razr modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Bunu da göz önüne alırsak, Samsung'un Kasım ayını sadece rakip cihazların tanıtımına bırakmayacağı da düşünülebilir. (Donanımhaber)