Red Dead Redemption 2 PC sürümü bugün çıkıyor! Red Dead Redemption 2 PC sistem gereksinimleri nedir?
Sonunda beklenen gün geldi ve çattı. Geçtiğimiz sene PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, 5 Kasım yani bugün itibarıyla PC için çıkıyor. Rockstar Games, birkaç gün önce oyunu ön yüklemeye açmıştı. Diğer yandan Red Dead Redemption 2'nin PC sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatı internette araştırılıyor. Oyuncular 'Benim bilgisayarım Red Dead Redemption 2'yi kaldırır mı? Sistemim yeterli mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Red Dead Redemption 2, oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine'i kullanıyor. Bu noktada oyunu akıcı bir şekilde oynamak için güçlü bir sisteme gerek duyuluyor. Rockstar, oyunu çalıştırmak için gereken minimum ve ideal sistem gereksinimlerini daha önce paylaşmıştı. Belirtilen gereksinimler arasındaki en dikkat çeken nokta ise oyunun gerektirdiği yüksek depolama alanı oldu.
Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:
-Windows 7 (64 Bit)
-Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
-AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
-2 GB VRAM
-8 GB RAM
-150 GB depolama alanı
Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:
-Windows 10 (64 Bit)
-Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
-AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
-6 GB VRAM
-12 GB RAM
-150 GB depolama alanı
RED DEAD REDEMPTION 2 TÜRKİYE FİYATI
Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunu 9 Ekim itibarıyla kendi oyun platformu Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe sunulmuştu. Oyunun fiyatı ise şu şekilde:
Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL
Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL