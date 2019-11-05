Red Dead Redemption 2, oyun motoru olarak Rockstar Advanced Game Engine'i kullanıyor. Bu noktada oyunu akıcı bir şekilde oynamak için güçlü bir sisteme gerek duyuluyor. Rockstar, oyunu çalıştırmak için gereken minimum ve ideal sistem gereksinimlerini daha önce paylaşmıştı. Belirtilen gereksinimler arasındaki en dikkat çeken nokta ise oyunun gerektirdiği yüksek depolama alanı oldu.

Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:

-Windows 7 (64 Bit)

-Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300

-AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770

-2 GB VRAM

-8 GB RAM

-150 GB depolama alanı

Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

-Windows 10 (64 Bit)

-Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X

-AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060

-6 GB VRAM

-12 GB RAM

-150 GB depolama alanı

RED DEAD REDEMPTION 2 TÜRKİYE FİYATI

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonunu 9 Ekim itibarıyla kendi oyun platformu Rockstar Launcher üzerinden ön siparişe sunulmuştu. Oyunun fiyatı ise şu şekilde:

Red Dead Redemption 2 Special Edition: 299 TL

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition: 379 TL