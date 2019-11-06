Blizzard, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Blizzcon 2019 etkinliğinde herkesin merakla beklediği Diablo 4 ve Overwatch 2'yi duyurmuştu. Büyük yankı uyandıran yeni oyunların yakın zamanda çıkması beklenmiyor. Yayıncı bile oyunların ne zaman çıkacağını bilmediğini, ancak PlayStation 5 sürümlerinin kesinlikle geleceğini açıkladı.

Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu!

OYUNCULAR KISA VADEDE BEKLENTİ İÇİNE GİRMEMELİ

Diablo 4 ve Overwatch 2'nin hala nesiller arası oyunlar olma ihtimali var, ancak büyük ihtimalle PS5'i hedefliyorlar. Blizzcon 2019'da, Diablo özel panelinde konuşan geliştirme ekibi, "Yakın zamanda gelemeyiz, hatta Blizzard bile gelemez." diyerek, oyuncuların kısa vadede beklenti içine girmemeleri gerektiğini ortaya koydu. Diğer yandan VG247'ye konuşan Overwatch yönetmeni Jeff Kaplan, "Gelecek sene BlizzCon'da yine Overwatch 2 hakkında konuşacağımızı hissediyorum." sözleriyle Overwatch 2'nin ne zaman başlayacağını bilmediğini belirtti.

Sony sonunda yeni nesil konsolunun 2020 sonunda geleceğini açıkladı. Yani önümüzde 1 yılı aşkın bir süre var. Etkinlikte iki oyun da PS4 için duyurulsa da, yapılan açıklamalara göre gelecek yıl çıkmaları zor görünüyor. Bu nedenle Diablo 4 ve Overwatch'un piyasaya sürüldüklerinde PlayStation 5 oyunları olmaları bekleniyor. (Webtekno)