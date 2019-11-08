6,53 inç ekran boyutuna sahip olan TCL Plex, ekranındaki ufak bir delik ile dikkatleri üzerine çekiyor. Delik, ekranın sol üst köşesine yerleştirildiği için tüketicilerin görüş açısını daraltmıyor. Öyle ki TCL Plex, tüketicilere yüzde 90 ekran gövde oranı sunuyor. TCL Plex'in delikli ekranında bulunan ön kamera, tüketicilere 24 megapiksel çözünürlük sunuyor.

TCL Plex'in gücü ise 11 nm mimari yapıdaki Snapdragon 675'ten sağlanıyor. Bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca telefonun sahip olduğu microSD desteği, tüketicilerin depolamayla ilgili herhangi bir sorunlarının kalmamasını sağlıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

TCL Plex, 48 MP çözünürlüğünde ve f/1,8 diyafram açıklığında 26mm geniş açılı bir lensi ana kamerası olarak kullanıyor. Bu ana kamera; 16 MP çözünürlüğünde f/2,4 diyafram açıklığına sahip 13 mm ultra geniş açılı bir kameranın yanı sıra 2 MP çözünürlüğünde ve f/1,8 diyafram açıklığına sahip bir üçüncü kamerayla destekleniyor. 2160p çözünürlüğünde saniyede 30 kare video çekimi yapabilen telefon, 1080p çözünürlükte saniyede 30, 60 ve 120 kare video çekim imkanını da kullanıcılarına sunuyor.

Telefonun 'güç' özelliklerine geldiğimizdeyse 3.820 mAh'lik bir bataryanın bulunduğunu görebiliyoruz. 18 W'lık bir hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, 32 dakika içerisinde %50 şarja ulaşabiliyor ve Quick Charge 3.0 teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Diğer özelliklere de değinmemiz gerekirse; telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucu bulunuyor ve yeni çıkan telefonlarda görmeye alışık olmadığımız 3,5 mm'lik bir jak girişi de telefonda yer alıyor.

TCL PLEX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,53 inç, 19,5:9 en/boy, %90 ekran/gövde oranına sahip IPS LCD ekran

İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 675 11 nm

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB dahili depolama (256 GB'a kadar MicroSD kart desteği)

Arka Kamera: 48 MP f/1,8 geniş açılı lens, 16 MP f/2,4 ultra geniş açılı lens, 2 MP f/1,8 lens

Ön Kamera: 24 MP f/2,0 lens

Batarya: 3.820 mAh, 18 W hızlı şarj desteği

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Android 10'a yükseltilebilir)

Renkler: Obsidyen Siyah, Opal Beyaz

Boyutlar: 162,2 x 76,56 x 7,99 mm

Ağırlık: 192 g

TCL Plex Türkiye fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip olan TCL Flex'in fiyatı da 3.499 TL. (Webtekno)