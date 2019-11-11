Geçtiğimiz aylarda Instagram'ın beğeni sayısını (Like sayısını) gizlemeyi planladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme kullanıcılar arasında tartışmaya neden olurken, beğeni gizlenme olayı bazı pilot ülkelerde uygulamaya konuldu. Instagram tarafından yapılan açıklamada beğeni yarışından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kullanıcıları korumak amaçlı olarak böyle bir uygulamaya gittikleri belirtilmişti. Şimdi bu konu hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Facebook'un kanatları altındaki şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirli kullanıcılar için bu özelliği aktif hale getirdi.
Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD'de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti. Test grubunun parçası olan kişiler bundan sonra beğeni sayısını göremeyecek. Bu arada özelliğin daha önce de Brezilya, Kanada ve Japonya dahil 7 ülkede test edildiğini belirtelim.
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