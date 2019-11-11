Instagram beğeni gizleme özelliği için Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptığı açıklamada bu haftadan itibaren özelliğin ABD'de test edilmeye başlandığı ancak ilk aşamada tüm kullanıcıların bundan etkilenmeyeceğini belirtti. Test grubunun parçası olan kişiler bundan sonra beğeni sayısını göremeyecek. Bu arada özelliğin daha önce de Brezilya, Kanada ve Japonya dahil 7 ülkede test edildiğini belirtelim.