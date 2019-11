Disney şirketinin geleceği olarak nitelendirilen ve yıllarca hazırlığı yapılan Disney Plus, sonunda çıktı. Netflix'in yanı sıra Apple TV Plus ve HBO Max'a rakip olan Disney Plus, online bir yayın platformu. İçeriğinde birçok dizi ve film yer alıyor.

Disney Plus salı günü Amerika, Kanada ve Hollanda'da kullanıcılarla buluştu. Bu ülkeler dışında ise 19 Kasım'da Avustralya ve Yeni Zelanda yayına başlayacak. Salı günü birçok kullanıcı yeni streaming yani online video servisine kayıt oldu. Kullanıcıların aktardıklarına göre en başlarda bazı aksaklıklar, kesintiler olmuş. Ancak bu sorunlar gün içinde iyice azalmış.

İÇERİĞİNDE NELER VAR?

En başta bahsettiğimiz gibi Disney Plus'ta birçok dizi ve film yer alıyor, ancak bu servis Star Wars, Marvel, Pixar ve Disney'in diğer rekor kıran yapımları için özel olarak tasarlandı. Ayrıca bu markalara ve ve diğerlerine bağlı yeni orjinal yapımlar da yolda. Disney Plus'ın özel yapımlarının çoğu, şirketin büyük bütçeli serilerine dayanıyor. Mesela Marvel'in özel bir dizisi, sinemalarda gösterilen filmlerin hikayelerine sıkı sıkıya bağlı olacak. Her ne kadar Disney'in Netflix'e cevabı Disney Plus olsa da, özel dizilerin ve şovların bölümleri aynı anda yayınlanmayacak. Yeni bölümler haftalık olarak çıkacak. CNET tarafından belirtilene göre Disney Plus kütüphanesinde yaklaşık olarak 500 film ve 7500 dizi var.

DISNEY PLUS TÜRKİYE'DE KULLANILABİLİYOR MU?

En başta bahsettiğimiz gibi Disney Plus servisi şu anda Amerika, Kanada ve Hollanda'da var. 19 Kasım'da da Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gelecek. 31 Mart 2020 tarihi itibariyle İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da yayın hizmetine girecek.

Disney Plus, Türkiye'de ise yok. Tam olarak ülkemize ne zaman geleceği de belli değil. Belki 2020 yılında Türkiye'de çıkabilir.

DISNEY PLUS'IN ÜCRETİ NE KADAR?

Donanımhaber'in haberine göre izleyiciler ABD'de, Disney Plus'a; aylık 6.99 $, yıllık ise 69.99 $ gibi bir ücretle ulaşabiliyor. Disney yaptığı bir kampanyayla Disney Plus, ESPN Plus ve Hulu'yu içeren bir paketi aylık 12.99 $ ücretle sunuyor. Genel olarak bakıldığında Disney Plus, daha yeni bir platform olmasına rağmen rakipleri olan Netflix, Apple TV Plus ve HBO Max arasında kendinden çokça söz ettireceğe benziyor.

Disney Plus'ta yer alacak bazı yapımlar

-Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.

-Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

-11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu

-Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri

-Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi