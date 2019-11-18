Teknoloji markaları buluşacak

Deloitte'un dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağı için başvurular başladı. Bu yıl, Facebook'un iş birliği ile 14'üncüsü düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının son 4 yılda en hızlı büyüyen başarılı teknoloji şirketlerini belirleyecek. Başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Programa katılım ve detaylı bilgi için web sitesine bakabilirsiniz.

Programa;

-En az 4 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri

-Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler

-Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye'de yer alan şirketler

-Faaliyet geliri son 4 yıl içinde ilk yıl en az 50.000 Euro, son yıl ise en az 1.000.000 Euro olan şirketler başvurabilecek ve programın uluslararası ayağı olan 'Teknoloji Fast 500 EMEA' programına katılmaya hak kazanacak.