Apple, artık alıştığımız güncelleme zincirini bugün yayınlanan iOS 13.2.3 sürümüyle birlikte devam ettirdi. Bir önceki kararlı iOS yazılımı olan 13.2.2'nin ardından yaklaşık 10 gün geçtikten sonra yayınlanan iOS 13.2.3, Apple'ın son zamanlarda yayınladığı en kapsamlı güncelleme gibi duruyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerini eş zamanlı olarak yayınlıyor. Yani bir iPad kullanıcısıysanız iPadOS için de 13.2.3 sürümünü indirebileceğinizi belirtelim. Dilerseniz şimdi gelin lafı fazla uzatmadan güncellemenin detaylarına yakından bakalım.

iOS 13.2.3 İLE NELER DEĞİŞTİ? HANGİ SORUNLAR GİDERİLDİ?

Genel hatlarıyla hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelere odaklanan güncelleme, beraberinde bazı geliştirmeleri de getiriyor. Yayınlanan güncelleme notlarına göre iOS 13.2.3 ile birlikte giderilen diğer sorunlar ise şu şekilde:

-'Arama' artık sistem düzeyinde ve Posta, Dosyalar ve Notlar uygulamalarında tutarlı bir şekilde çalışacak.

-Posta, yeni iletileri alma veya Exchange hesaplarından gelen mesajları alıntılama sorunlarını gidermek üzere güncellendi.

-Uygulamaların arka planda içerik indirmesi yapmalarına engel olabilen bir sorun düzeltildi.

-Fotoğrafların, bağlantıların ve diğer eklerin iMessage ayrıntılarında düzgün bir şekilde görüntülenmemesiyle ilgili bir sorun giderildi. (Webtekno)