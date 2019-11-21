Deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo, bugüne dek yeni iPhone modelleriyle ilgili pek çok açıklama yaptı ve yaptığı açıklamalar, Apple'ın tanıtımlarıyla birlikte defalarca doğrulandı. Kuo şimdiyse, 2020 iPhone modellerinde 5G bağlantı desteğinin olacağını bir kez daha dillendirdi. Bununla da yetinmeyen Kuo, 2020 model iPhone'larla ilgili bazı bilgilerin de detaylarını paylaştı.

Kuo'nun son açıklamalarına göre Apple, 2020'de piyasaya süreceği iPhone modellerinin yüzde 15 ila 20 kadarını 5G bağlantı destekli sunacak. Ayrıca Kuo'ya göre Apple, 2020 model iPhone'larında, 5G bağlantısı ile uyumlu çalışabilen alt 6 Ghz bantlarını da kullanacak. Eğer Kuo'nun iddiaları doğru çıkarsa, 2020 yılı Apple için dönüm noktası olabilir.

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LCP ANTEN KULLANILACAK

Kuo, Apple'ın 2020 model iPhone'larında sinyal kaybını minimalize eden ve değişken sıcaklıklarda bile fazlasıyla verimli çalışan "LCP" anten kullanmaya başlayacağını düşünüyor. Aslına bakacak olursak Apple, bu anten tasarımını farklı iPhone modellerinde kullandı. Ancak bu tasarım, sadece sınırlı sayıdaki üründe kullanıldı. Yani tüm iPhone modellerinde bu anten bulunmuyor.

Açıklamalarını daha da somutlaştırmak isteyen Kuo, Apple'ın LCP antenindeki kullanım oranının mevcut durumda yüzde 50 olduğunu söylüyor. Ancak Kuo, önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 75'lere kadar yükseleceğini ifade ediyor ki bu da Apple için ciddi bir değişim anlamına geliyor.

Deneyimli Apple analisti, teknoloji devinin 5G konusunda geride kaldığını kabul ediyor. Ancak Kuo'ya göre 2020 yılı, Apple'ın özellikle de 5G alanında yıldızlaşacağı bir dönem olacak ve Apple, 5G teknolojileri konusunda sektörün zirvesine oturacak. (Webtekno)