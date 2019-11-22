Xiaomi Mi Band 3i özellikleri ile ilgili detaylara tasarım ve ekrandan başlayacak olursak, bilekliğin tasarım açısından Mi Band 4 ve Mi Band 3 modeline benzediğini söyleyebiliriz. Klasik Xiaomi bilekliği tasarımı ile gelen bileklikte 0,78 inçlik OLED bir ekran bulunuyor. 128 x 80 piksel çözünürlüğündeki ekran dokunmatik özelliğe sahip. Xiaomi'nin açıkladığı bilgiye göre, ekran parmak izini de göstermiyor.

50 METREYE KADAR SU GEÇİRMİYOR

Ekranın üzerinden hava durumuna, bildirimlere, atılan adıma ve etkinliklere ulaşmak mümkün.

Hareketsizlik durumunu ve uyku durumunu izleyen bileklik ayrıca hareketsizlik durumunda kullanıcısını da uyarıyor.

50 metreye kadar su geçirmez olan Mi Band 3i hem Android hem de iOS cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Bunu ise Bluetooth 4.2 üzerinden yapıyor.

110 mAh'lik batarya ile gelen bileklik açıklanan verilere göre, 20 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

Diğer tüm akıllı bileklikler gibi koşu, bisiklet ve yürüyüş gibi aktivitelerde kişinin takibini yapabilen akıllı bileklik, gerçek zamanlı verileri gösterebiliyor.

FİYATI NEDİR?

Tanıtımın ardından Xiaomi Mi Band 3i fiyatı da belli oldu. Hindistan'da tanıtılan model, 1.299 Hindistan Rupisi fiyat etiketine sahip. Kabaca bir çeviriyle dolar karşılığının yaklaşık 18 dolar olduğunu söyleyebiliriz. (Shiftdelete)