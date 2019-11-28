Bilim insanları uyardı! Geri dönülemez etkiler başlamak üzere!

İklim bilimcileri, iklim krizi ile ilgili olarak uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Uzmanlar, çevre üzerindeki etkileri geri dönüşü olmayacak seviyede olan iklim "devrilme noktaları"ndan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar.

27 Kasım'da Nature dergisinden yayınlanan bir makale ile bilim insanları, Dünya'nın sıcaklığını 5 derece artıracak bazı değişiklikler gözlemeye başladıklarını açıkladılar. Bilim insanlarının uyarısındaki en önemli değişim noktası ise sera gazı etkisidir.

DEVRİLME NOKTASI

İklim değişikliğinin tipping point denen devrilme noktaları ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştiren Exeter Üniversitesi'nden iklim bilimcisi Tim Lenton, "On yıl önce Dünya sisteminde potansiyel devrilme noktaları belirledik. Şimdi bunların yarısından fazlasınının aktif olduğuna dair kanıtlar görüyoruz" dedi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bazı devrilme noktalarını belirledi. IPCC'de, Batı Antarktika buz tabakasında, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanlarda ve Amazon yağmur ormanlarında kayıp olması, küresel devrilme noktaları olarak belirlenmişti.

Artık bilim insanları, bu devrilme noktası olaylarının daha önce inanıldığından çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkabileceğini ve bir dizi karmaşık başka olayı tetikleyeceğini düşünüyorlar. Örneğin Arktik buz tabakasını kaybetmek okyanuslara ısı ve tuz taşınmasını hızlandırarak Atlantik Okyanusu'ndaki dolaşımı yavaşlatma riskini artırıyor. Atlantik'teki dolaşım yavaşlarsa Amazonlar da bu süreçten etkilenirler. Şimdi bilim insanları, bu sürecin bir kısmının çoktan başlamış olduğunu düşünüyorlar.

İklim bilimciler, Dünya'nın iklim değişikliğinden etkilenen sistemleri arasındaki karşılıklı etkileşimin tam olarak anlaşılmasının zor olduğu konusunda hemfikirler. Yine de bütün araştırmacılar 3 derece ısınma için delilleri takip etmeye devam ediyorlar.

Uzmanlar, Dünya'nın yörüngesindeki küçük değişikliklerinden kaynaklanacak şekilde iklimin kararsız olduğunu vurguluyorlar. Ancak uzun bir zamandır insanlar da iklimi güçlü bir şekilde zorluyorlar. Bu zorlama iklimi milyonlarca yıldır görülmeyen bir duruma doğru götürüyor. (Webtekno)