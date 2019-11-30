Google Fotoğraflar uygulaması, kullanıcıların fotoğraflarını telefon hafızasında tutmak yerine, Bulut üzerinde saklamasını sağlayan kullanışlı bir platform. Kullanıcılar, özellikle düşük depolama hafızasına sahip telefonlarında yer açmak için bu uygulamaya sıkça başvuruyor. Bu nedenle Google Fotoğraflar'da kullanıcılar hayli fazla zaman geçiriyor ve arşivdeki fotoğraflarına sıkça bakıyor. Teknoloji devi ise, kullanıcıların işini kolaylaştırmak adına sürpriz bir özelliği devreye soktu.

Artık Google Fotoğraflar kullanıcıları, fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayan insanların yüzlerini kendileri etiketleyebiliyorlar. Ancak bu özelliğin sıkıntı yarattığı bir durum da var elbette. Google'ın yüz algılama algoritması fotoğrafta bir yüz bulamazsa bu özelliği kullanamıyorsunuz. Yani sistem hâlâ Google'ın algoritmasına bağlı olarak çalışıyor.

Her ne kadar Google, başarılı bir şekilde birçok fotoğrafta yüzleri ayırt edebiliyor olsa da, yer yer kullanıcılar kişilerin yüzlerinin net olmadığı fotoğraflarda yüz etiketleme konusunda sıkıntılar yaşayabilir. (Hürriyet)