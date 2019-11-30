LG Electronics, LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketleri'nin Başkanı Brian Kwon'un 1 Aralık itibariyle CEO olarak atandığını açıkladı. 2020 itibariyle yeni görevlerine başlayacak diğer isimler ise şöyle; Ev Eğlence Şirketi'nin Başkanı olarak Park Hyoung-sei, Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak Morris Lee, yeni oluşturulan bir pozisyon olan Strateji Sorumlusu olarak William Chon ve Baş Mali Sorumlu olarak Bae Doo-yong.