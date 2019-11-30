LG'nin yeni CEO'su Brian Kwon oldu
LG Electronics, yeni CEO, CFO, CSO, Ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve Mobil İletişim Başkanı’nı açıkladı. Yeni CEO ataması 1 Aralık 2019, diğer üst düzey atamalar ise, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak.
LG Electronics, LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketleri'nin Başkanı Brian Kwon'un 1 Aralık itibariyle CEO olarak atandığını açıkladı. 2020 itibariyle yeni görevlerine başlayacak diğer isimler ise şöyle; Ev Eğlence Şirketi'nin Başkanı olarak Park Hyoung-sei, Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak Morris Lee, yeni oluşturulan bir pozisyon olan Strateji Sorumlusu olarak William Chon ve Baş Mali Sorumlu olarak Bae Doo-yong.
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