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LG'NİN YENİ CEO'SU BRİAN KWON OLDU
30 Kasım 2019, Cumartesi Güncelleme : 15:22:18

Electronics, yeni , CFO, CSO, Başkanı ve Başkanı’nı açıkladı. Yeni CEO ataması 1 Aralık 2019, diğer üst düzey atamalar ise, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak.

LG Electronics, LG'nin Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Şirketleri'nin Başkanı Brian Kwon'un 1 Aralık itibariyle CEO olarak atandığını açıkladı. 2020 itibariyle yeni görevlerine başlayacak diğer isimler ise şöyle; Ev Eğlence Şirketi'nin Başkanı olarak Park Hyoung-sei, Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak Morris Lee, yeni oluşturulan bir pozisyon olan Strateji Sorumlusu olarak William Chon ve Baş Mali Sorumlu olarak Bae Doo-yong.

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