2019 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde farklı sektörler, yılın en iyilerini seçtiği ödüllerini dağıtmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde de yine benzer ödüller dağıtılmaya devam edecek ve bizler de yılın enlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. ABD merkezli teknoloji devi Apple, ekosistemleri için geliştirilen en iyi oyunları ve oyunları seçti.

Apple konuya ilişkin açıklamalarında, dünyanın hemen her yerinden geliştiricilere sahip olduklarını ve bu geliştiricilerin çabalarını takdir ettiklerini belirtti. 2019 yılında seçtikleri uygulama ve oyunların, şirketin eğlence ve üreticilik konusundaki görüşlerini yansıttığını bildiren Apple, yeni geliştiricilerin bu ödülleri dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu yılın en iyi oyun ve uygulamalarına geçelim.

2019'un en iyi iPhone uygulaması: Spectre Camera

Gelişmiş bir yapay zeka desteğine sahip olan bu uygulama, muhteşem fotoğraf çekimleri yapmanızı sağlıyor. Spectre Camera, App Store'un Türkiye mağazasında da yer alıyor ve 19.99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

2019'un en iyi iPad uygulaması: Flow by Moleskine

Çizim yapabilmenizi sağlayan bu uygulama, pek çok detayı bünyesinde barındırıyor ve ortaya istediğiniz kalitede çizimler çıkartmanıza yardımcı oluyor. Uygulama içi satın alımlar sunan uygulamaya Türkiye'den de ücretsiz erişilebiliyor.

2019'un en iyi Mac uygulaması: Affinity Publisher

Adobe'un Photoshop uygulamasına benzeyen Affinity Publisher, gerektiği zaman el ilanları ve küçük görseller oluşturma konusunda yardımcı olurken gerektiği zaman da profesyonel projelerde kullanıcılara yardımcı oluyor. 350 TL'lik fiyat etiketine sahip olan uygulama, daha çok profesyonel amaçlı kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

2019'un en iyi Apple TV uygulaması: The Explorers

Uygulamanın aslında fazlasıyla dikkat çekici bir amacı var: Dünyanın en büyük görsel envanterini oluşturmak. Bilim insanlarına, sanatçılara ve araştırmacılara destek veren bu uygulama, topladığı içerikleri tüketicilerle buluşturuyor.

2019'un en iyi iPhone oyunu: Sky: Children of the Light

"Sky" ismindeki bir krallıkta geçen bu oyun, fazlasıyla etkileyici animasyonlara sahip. Android platformunda da yer alan bu oyun, 2013 yılında da en iyi oyun ödülü almıştı.

2019'un en iyi iPad oyunu: Hyper Light Drifter

16 bit oyunları hepimiz biliriz. Günümüzün yüksek grafik özelliklerine sahip olan oyunları yokken, 16 bitlik oyunlar vardı ve belki de bugünkü oyunlardan alamadığımız keyfi verirdi. 16 bitlik oyunları günümüz teknolojileriyle birleştiren Hyper Light Drifter, Apple'ın dikkatinden kaçmamış durumda.

2019'un en iyi Mac oyunu: GRIS

Bulmaca oyunları her dönem ilgi görmüştür. GRIS de sizi, Mac platformunda çeşitli zorluklardaki bulmacaları çözmeye davet ediyor.

2019'un en iyi Apple TV oyunu: Wonder Boy: The Dragon's Trap

Eğer çocukluğunuz ya da gençliğiniz 80'li yıllara denk geldiyse, bu oyunu zaten yakından tanıyorsunuzdur. Şimdi ise bu platform oyunu günümüz için yeniden uyarlandı ve Apple TV için sunuldu. Bu klasik oyun, Apple'ın TV platformu için seçtiği en iyi oyun olarak karşımıza çıkıyor.

2019'un en iyi Apple Arcade oyunu: Sayonara Wild Hearts

2019 yılında Apple'ın çok konuşulan hizmeti Arcade, bir süredir hayatımızda. Apple Arcade sayesinde oyunseverler, reklam gibi herhangi bir kısıtlamaya uğramadan oyun oynama imkanı buluyor. Ayrıca bu yeni hizmet kapsamında da 100'den fazla oyun bulunuyor. Apple'ın yeni hizmeti için seçtiği en iyi oyun ise motosikletin üzerinde kılıçlarınızı kuşandığınız, bol aksiyonlu Sayonara Wild Hearts. (Webtekno)