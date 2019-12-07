Parker Solar Probe uzay aracından ilk bulgular geldi

NASA, geçtiğimiz senenin ağustos ayında Parker Solar Probe ismindeki uzay aracını yörüngeye fırlattı ve bu aracın asıl amacı, Güneş'e olabildiğince fazla yaklaşmaktı. NASA'nın 'Touch the Sun' (Güneşe Dokun) olarak isimlendirdiği göreve sahip olan Parker Solar Probe isimli araç, fırlatıldığı günden sonra alınan verilerde Güneş'e 42,3 milyon kilometre kadar yaklaşarak güneşe en yakın araç olma rekorunu 1976'da fırlatılan Helios 2 uzay aracından aldı.

Güneş'e en yakın uzay aracı olma rekorunu kıran Parker Solar Probe'un verileri bugün yayınlandı. Parker Solar Probe'un verilerine göre Güneş rüzgarının ve Güneş'in manyetik alanının kaynağı ortaya çıkarıldı. Güneş rüzgârı ve Güneş'in manyetik alanının her ikisi de korona katmanındaki sıcaklığı 1,1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor.

Güneş rüzgarları, korona tarafından kuşatılan yüklü parçacıklardan oluşuyor. Çalışmalar, Güneş'in manyetik alan çizgilerindeki ters çevrilmelerin bu rüzgarları Güneş'in uzağına ittiğini gösteriyor. Yüklü parçacıklar korona katmanındaki deliklerinden dışarı atılırken normalde manyetik alan çizgileri boyunca hareket eder. Bu çizgiler de bazen 180 derecelik bir dönüş yaparlar ve daha sonrasında orijinal yönlerine geri dönerler.

Bu dönüşler, Güneş rüzgarına sebep olan enerjiyi yüksek miktarda Güneş Sistemi'ne gönderirler. Fazlaca enerjiye sahip olan güneş rüzgarları da dünyanın elektrik şebekelerine veya öbür telekomünikasyon ekipmanlarına ciddi olarak zarar verme potansiyeline sahip. Dünyayı çevreleyen manyetik alan bu Güneş rüzgarlarına ciddi anlamda engel olsa da daha büyük bir enerji patlaması yaşanması, dünyadaki altyapının çoğunu mahvedebilir.

Bilim insanları, Güneş rüzgarının kaynağı ve davranışları hakkında daha çok şey öğrenerek, Güneş fırtınaları için erken uyarı sistemleri geliştirebilmeyi amaçlıyor. Parker Solar Probe aracının görevi ise bitmekten çok uzak. NASA, 2025 yılına kadar aracın Güneş'e 6,2 milyon kilometre kadar yakınlaşabilmesi planlanıyor. (Webtekno)