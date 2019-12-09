Progress MS 13 kargo kapsülünün, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.

Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 ton kargo götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 9 Aralık'ta TSİ 13.38'de ulaşması bekleniyor.

ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.