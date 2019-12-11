Patlayan telefon bataryası paniğe neden oldu

Patlama anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir telefoncuya tamir amacıyla bırakılan telefon, tamir esnasında telefonun bataryası aniden şişerek ısınmaya başladı.

Bataryanın patlayacağını fark eden tamir ustası Ferit Gölgül, eline aldığı kesici aletle bataryanın orta kısmını keserek şişen bataryanın havasını almaya çalıştı. Batarya üzerine atılan kesikle beraber bataryadan aşırı şekilde dumanlar yükselip alev aldı. Bataryanın üzerini bir bezle örten Gölgül, bataryayı dışarıya atmaya çalıştığı esnada parmakları aşırı ısınmadan dolayı yandı. Gölgül bu defa bataryayı tekmeleyerek dışarıya fırlattı. Müşterilerinde o esnada buluduğu işletmede yaşanan panik ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı