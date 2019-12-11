Capcom bu yıl içerisinde yayınladığı Resident Evil 2 Remake ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Resident Evil serisinin en iyi oyunlarından biri olan RE2, Remake versiyonuyla da yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Resident Evil 2 Remake'in bu kadar çok satması, Capcom'u daha fazla Remake oyun yapmak için harekete geçirdi.

Aslına bakılırsa Japon oyun devi, Resident Evil 3 Remake hakkındaki ilk ipuçlarını Resident Evil 2 Remake çıkmadan vermişti. Yetkililer yeni remake oyunların geleceğinin RE2 Remake satışlarına bağlı olduğunu söylemişlerdi. Nitekim başarılı seyreden satış rakamlarının akabinde gelen RE3 Remake duyurusu bizler için sürpriz olmadı.

RESMİYET KAZANDI

Son birkaç haftadır Capcom'un RE3 Remake üzerinde çalıştığına dair güçlü söylentiler vardı. Nitekim sonunda bu söylentiler resmiyet kazandı. Capcom Resident Evil 3'ün Remake versiyonunu resmen duyurdu. Üstelik oyun için bir de tanıtım videosu yayınlandı.

RE3 Remake de muhtemelen RE2 Remake ile aynı motoru kullanacak. Dolayısıyla grafikler ve oynanış mekanizması da RE2 Remake ile benzer olacaktır. Yeni RE3 Remake 3 Nisan'da raflardaki yerini almış olacak.

RESIDENT EVIL 3 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Resident Evil 3, PSN Türkiye'de ön siparişe açıldı. Oyunun Türkiye'deki ön sipariş fiyatı 259 TL. (Donanımgünlüğü)