NASA, 26 Kasım 2011 tarihinde Curiosity isimli uzay keşif aracını fırlatmıştı ve bu araç 6 Ağustos 2012 tarihinde Mars yüzeyine inişini gerçekleştirmişti. Şu an NASA'nın Mars'ta aktif görev yapan tek keşif aracı olan Curiosity isimli aracın kardeşi de yolda. NASA'nın bir süredir üzerinde çalıştığı keşif aracı Mars 2020, gelecek senenin yaz ayında Kızıl Gezegen'e fırlatılacak ve görevine başlayacak.

ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Mars 2020'nin gövdesi, Curiosity'den 12,7 santimetre daha uzun ve aynı zamanda 1.025 kilogram daha ağır. Curiosity, 7 metre boyunca uzanabilen ve üzerinde bilimsel bir kamera, kimyasal analizör ve bir matkap barındıran 30 kiloluk bir tarete sahip. Üzerindeki bu aletler sayesinde kaya numunelerini toz haline getiren Curiosity, laboratuvarlarda yapılan araştırmalarda büyük kolaylık sağlıyor.

Mars 2020'nin üzerindeki kol da Curiosity ile aynı mesafe kadar uzayabiliyor ancak 15 kilogram daha ağır. Bunun sebebi ise Mars 2020'de bulunan aletlerin daha büyük olması. Mars 2020, üzerindeki daha büyük matkap büyük kayaları toz haline getirmek yerine sağlam kaya çekirdeklerini kesecek ve bu çekirdekler karmaşık bir şekilde numune tüplerine yerleştirilerek araştırılacak.

Curiosity, gövdesi ve baş kısmı üzerinde 4'ü renk kamerası olmak üzere 17 kamera taşıyor. Mars 2020 ise 23 kameraya sahip ve bunların birçoğu renkli çekimler yapabiliyor. Bunun yanı sıra Mars 2020, üzerinde iki adet mikrofona da sahip ve bu şekilde Mars üzerinde ses de kaydedebilecek.

GÖREVLERİ NEDİR?

NASA, 2004 yılında Mars yüzeyine fırlattıkları Spirit ve Opportunity araçları sayesinde şu anda donmuş bir çöl olan Mars'ta bir zamanlar akarsu kaynağı olduğunu bulmuştu ancak bunun neden ve ne zaman olduğu konusunda hiçbir bilgi bulunmuyordu. NASA, tam da bu sebepten ötürü Curiosity isimli keşif aracını uzaya fırlattı ve Mars'taki su kaynaklarıyla ilgili daha fazla bilgiye erişmeye çalıştı.

Mars'ın Gale kraterinde araştırmalarına devam eden Curiosity'nin yanına gönderilecek olan Mars 2020 ise ondan yaklaşık 6 bin kilometre uzağa, bir başka su kaynağı olduğu düşünülen Jezero kraterinin olduğu bölgeye gönderilecek. Mars 2020'nin bir başka amacı ise geçmiş zamana ait biyolojik ya da fiziksel yaşam işaretlerini araştırmak ve Dünya'da yapılacak derin araştırmalar için kaya, toprak gibi deliller toplamak olacak. (Webtekno)