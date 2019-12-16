Almanya açık bir şekilde Huawei'nin ismini belirtmese de Çinli şirketlere karşı 5G konusunda güven duymadığını ortaya koydu. Bundan hemen sonra Çin'in Almanya Büyülelçisi Wu Ken'den ciddi bir açıklama geldi.

MERCEDES VE BMW GİBİ MODELLER GÜVENSİZ İLAN EDİLECEK

Ken, yaptığı açıklamada Huawei için misilleme yapabileceklerine dikkat çekti. Buna göre, Huawei, 5G ekipmanlar tedarikçiliği konusunda dışarıda kalırsa, milyonlarca Alman otomobilinin satıldığı ülkede bir misilleme başlatılacak ve Mercedes, BMW gibi modeller güvensiz ilan edilecek.

Ken açıklamasında, Çin hükümetinin olası bir dışarıda bırakmaya karşı hazırlıklı olduğunun ve buna karşı kayıtsız kalınmayacağının altını çizdi.

Huawei de sık sık yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik suçlamaları kabul etmiyor. Potansiyel sabotaj ve casusluk iddiaları kesin bir dille reddediyor. (Shiftdelete)