iOS 13 çıktığında yenilikleriyle dikkat çekse de, diğer tarafından hataları ile de gündeme geldi. Kullanıcıların bazıları karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Apple yayınladığı güncellemelerle söz konusu hataları düzeltip, yeni nesil işletim sistemini daha iyi hale getirdi. Yeni güncellemeler de yolda. Bunlardan biri olan iOS 13.3.1 ilk betası ile karşımıza çıktı.

iOS 13.3.1 İLE NELER DEĞİŞİYOR?&NBSP;

Apple, iOS 13.3.1 beta 1'in sürüm notlarında herhangi bir detaya yer vermemiş. Klasik olarak "Hata düzeltmeleri ve yükseltmeler içermektedir" açıklaması var. Fakat çeşitli kaynaklarda bu güncellemenin posta kutusunda devam eden problemleri, İletişim Sınırlama özelliğindeki bir hatayı düzelttiği belirtiliyor.

iOS 13.3.1'in ne zaman çıkacağı belli değil.