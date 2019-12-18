Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş ortaklığında üretilen GÖKTÜRK-2, 18 Aralık 2012'de gerçekleştirilen fırlatma operasyonuyla görev yörüngesine yerleştirildi.

Yüksek yerlilik oranıyla üretilen 2,5 metre çözünürlüklü uydu, Çin'deki Jiuquan Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

GÖKTÜRK-2 uydusunda, kızılötesi kamera, arayüz kartları, görüntü sıkıştırma yazılım ve donanımları, uçuş bilgisayarı ve x-bant verici gibi yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirildi.