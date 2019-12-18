Huawei P30 ve Mate 20 serileri EMUI 10'u ilk alan telefonlar olmuşlardı. Şirket, ardından işletim sisteminin son sürümüne erişimi genişleterek, daha eski model akıllı telefonları için beta programını başlatmıştı. Artık o telefonlar için EMUI 10'un kararlı sürümü onaylandı ve 14 yeni model için Çin'de kullanıcılara sunuldu.

Huawei Nova 5 Pro ve Honor 8X şu anda açık beta programı kapsamında ve Huawei Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5i, Nova 5Z, Enjoy 10s, Honor 20S, Honor 20 Youth Edition halen EMUI 10 için değerlendirme aşamasında. Cihazların son sürümü 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren alması planlanıyor.

EMUI 10 güncellemesini alan yeni Huawei telefonlar:

-Huawei Mate 10

-Huawei Mate 10 Pro

-Huawei Mate 10 RS Porsche Design

-Huawei P20

-Huawei P20 Pro

-Huawei Mate 20 X 5G

-Huawei Mate RS Porsche Design

-Huawei Nova 4e

-Huawei Enjoy 10 Plus

-Huawei Enjoy 9s

-Huawei Maimang 8

-Huawei Maimang 7

-Honor 20i

-Honor 10 Youth Edition

EMUI 10 global olarak yayınlandığında manuel olarak kontrol etmek isterseniz: Ayarlar> Sistem> Yazılım güncelleme> Güncellemeleri Kontrol Et'e giderek yeni sürümü indirebilirsiniz. Güncelleme geldiğinde indirmek isteyip istemediğiniz sorulacak. Eğer ayarlarda görünmüyorsa, HiCare App uygulamasının 'Güncelle' bölümünden de yapabilirsiniz.

Huawei Mate 10, P20 serisi ve Honor 20i/Lite geçtiğimiz ay global olarak EMUI 10 Beta programına katılmıştı ve artık kararlı sürümün yakında dünya çapında gönderilmesini bekleyebiliriz. (Webtekno)