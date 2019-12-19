Bugün bir süreliğine Google ve Google servislerinde problem oldu. Türkiye'den Gmail, YouTube, Google Drive, Google Fotoğraflar, Play Store, Play Kitaplar ve Play Müzik gibi birçok servise erişimde sıkıntı yaşandı. Şu anda söz konusu sorun düzelmiş görünüyor. Servislere ulaşılabiliyor.

DownDetector sitesine göre Google ve Google servislerinde olan bu sorun Türkiye'ye özel değil. Google'a Avrupa genelinde erişim sıkıntısı yaşanmış durumda. Google servislerinin çökmesi hakkında gönderilen raporlar Avrupa'daki birçok ülkede servislere erişimde problem olduğunu gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Google'a erişimde yaşanan sorunla ilgili olarak Twitter'da açıklama yaptı.

Sayan'ın açıklaması şu şekilde: