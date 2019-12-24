ASELSAN, "Back to Turkey" projesiyle yurt dışına giden Türkiye'nin yetişmiş insan gücünü yeniden ülkeye ve şirkete kazandırıyor. Projeye büyük önem veren şirket, bu yıl yaklaşık 25 yetenekli kişinin ülkeye dönmesini sağlayıp bünyesine katmaya başladı.

Türkiye'ye dönen söz konusu kişilerin, ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde yürüttükleri çalışmalar sayesinde kazanmış oldukları deneyim ve birikimle ASELSAN'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Detaylı olarak hayata geçirilen proje kapsamında, ülkeye dönen ve 2 yıl taahhüt veren çalışanların taşınma masrafları da karşılandı.

Bu arada, ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında organize edilen yurt dışı fuarlar kapsamında İngiltere, Almanya, Özbekistan ve Güney Afrika'da savunma sanayisinde kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen yeteneklerle buluştu.

Hollanda'da çalışmalarına devam eden eski çalışanları ile Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde bir araya gelen ASELSAN, kurulan bağlarla yeteneklerin yeniden kazanılması konusunda yakın zamanda önemli sonuçlar almayı hedefliyor.

6 AY ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl çalışanlardan eğitim ya da çalışma amacıyla yurt dışına gidişler olduğunu tespit ettiklerini gerek bunun nedenlerini belirlemek gerekse mevcut koşulları iyileştirmek adına hem ayrılanlarla hem de mevcut çalışanlarla bir araya gelip görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi.

Özellikle genç mühendislerin yurt dışını denemek, görmek istemesi; bunun yanında kariyer belirsizliği ve yurt dışındaki kariyer olanaklarını değerlendirme düşüncesinin Türkiye'den çıkışta öne çıkan nedenleri oluşturduğunu belirten Karataş, yürüttükleri çalışmalar sonunda 6 ay önce "Back to Turkey" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Karataş, "Bu yıl için 22 isme ulaştık, 3 kişi daha gelecek gibi. Biz ilgilendiğimizde biraz da proaktif olduğumuzda sonuç alıyoruz. ASELSAN hep beklemiş en iyiler bize geliyor diye, hayır artık bizim derdimiz en iyileri bulmak. Yakında tüm dünyaya açılan web sayfamız da olacak." dedi.