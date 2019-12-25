iPhone kullanıcıları, iOS 13.3 güncellemesine kavuşana kadar pek çok ara güncelleme aldılar. Bunlardan bir tanesi de iOS 13.2.2'ydi. Apple, iOS 13.2.2 güncellemesini sunduktan kısa bir süre sonra yeni bir güncelleme gönderdi ve iPhone sahiplerinin yazılımlarını, iOS 13.2.3'e yükseltti. Şirket şimdiyse iOS 13.2.2'nin onay imzasını kaldırdı. Peki bu ne anlama geliyor?

Apple, iOS sürümlerini değiştirmek isteyen kullanıcılar için imzalı sürümler sunuyor. Yani iOS işletim sistemine ait bir sürüm eğer imzalıysa, kullanıcılar o sürüme kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Ancak Apple, kullanıcıların iOS 13.2.2'ye geçiş yapmayacaklarını düşünerek bu sürümün imzasını devre dışı bıraktı. Bunun doğal bir sonucu olarak da iPhone kullanıcıları, iOS 13.2.2'ye bir daha geçiş yapamayacaklar.

Apple'ın iOS 13.2.2 sürümü ayrıca, bir jailbreak aracı olan "checkra1n"i de destekliyordu. Yani iPhone sahipleri, iOS 13.2.2'yi kullanmaları halinde telefonlarına jailbreak yapabiliyor, böylelikle iOS işletim sisteminin tüm sınırlarını ortadan kaldırabiliyorlardı. Ancak Apple'ın bu sürümü devre dışı bırakmasıyla, iOS 13'ü jailbreak yapmak da şu an için imkansız hale geldi. (Webtekno)