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Redmi için 10 güncellemesi çıktı

REDMİ K20 İÇİN ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI
25 Aralık 2019, Çarşamba Güncelleme : 11:54:38

Çinli telefon üreticisi yazılım konusunda çalışmalarına devam ediyor ve telefonlarını güncelliyor. Xiaomi, Redmi için 10 tabanlı 11 güncellemesini 'de yayınladı. Yeni yazılım paketinin önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de çıkması bekleniyor.

Xiaomi, Kasım ayında kararlı MIUI 11 arayüz güncellemelerini, akıllı telefonlarına dağıtmaya başlamıştı. Ancak bu sürüm Android 9 tabanlıydı. Çin'den gelen yeni rapor ise şirketin Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemelerine başladığını gösteriyor.

Redmi K20 model akıllı telefonlar için dağıtılan güncelleme MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM sürüm numarasına sahip ve 2.3 GB büyüklüğünde. Güncellemeyle birlikte cihaza güvenlik yaması, daha iyi konum kontrolü ve gizlilik ayarları, QR kodu ile Wi-Fi paylaşımı ve uygulama balonları gibi yeni Android 10 özellikleri geldiği ifade edilmiş.

MIUI 11 arayüzünün tasarım revizyonu ile birleştirilen bu özelliklere, sistem genelinde Karanlık Mod desteğinin de eklendiğini belirtelim. Redmi K20 dağıtılan bu güncelleme şimdilik Çin'deki kullanıcılara ulaşıyor. Google hizmetlerine uyarlandıktan sonra ise tüm dünyadaki kullanıcılara gönderileceğini belirtelim. Otomatik güncelleme özelliğiniz kapalıysa, güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmeniz gerektiğini de unutmayın. (Donanımhaber)

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