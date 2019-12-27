Sağlık ve eğitime sosyal çözümler

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İmece'ninEşitsizliklerin Azaltılması' temalı 3'üncü destek programının kapanış buluşmasında girişimcilik ekosisteminde yer alan uzmanlar ve sosyal girişimciler bir araya geldi. Globesight Turkey'den, Limak Yatırım, BKM, 3M İstasyon TEDÜ, Vehbi Koç Vakfı, British Council, Impact HUB, Anadolu Efes, Kale Grubu, Ashoka Türkiye, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Eskişehir Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'ne kadar uzanan, Türkiye'nin önde kurumlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte düzenlenen ilgi çekici panellerde Türkiye'deki büyüklüğü 20 milyon TL'yi aşan sosyal girişimcilik, her yönüyle masaya yatırıldı.Buluşmada, panelistler; dünyada ve Avrupa'da giderek büyüyen sosyal girişimcilik eğilimine paralel olarak ülkemizde de hızla gelişmeye devam eden bu ekosistemdeki gelişmeleri, fırsatları ve işbirliklerini paylaştı. Bugüne kadar imece'den destek alan girişimlerden 'Blindlook', 'Toyi', 'Kızlar Sahada', 'Mektepp', 'Önemsiyoruz', 'Ecording' ve 'Root' da yol hikayelerini paylaştı. Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaç çerçevesinde şekillenen sosyal girişimcilikle ilgili konuşan Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün devam eden savaşların ekonomik maliyeti, küresel gayrisafi hasılanın yüzde 14'ünü buluyor. Yine, iklim krizinin dünyaya maliyeti 100 milyar dolar. Oysa, bugün harekete geçtiğimizde çözümler üretebiliyoruz. İnsan odaklı inovasyon ve teknolojiyi bu alanlara çekerek sosyal girişimcilikle bu sorunları çözebiliriz."imece Direktörü Buğra Çelik ise, "Değişimi yaratmak için yeni nesil insan kaynağına ihtiyaç var. Bu sebeple biz de imece ile eğitim ve yetenek açığı konularına odaklandık. 3 yılda, 43 girişimci ile birlikte, 1 milyon TL hibe, 232 mentor ile 1.000 saat mentorluk gerçekleştirdik. Bu sürede işbirliğinin gerçekten bir iş kalemi olduğunu, girişimcilerin yetişmeye devam ettiğini ve şirketlerin buna hazır olduğunu gözlemledik" dedi.Avrupa'daGSYH'nin yüzde 10'unu oluşturan, 11 milyondan fazla insanın çalıştığı sosyal ekonomi, Birleşmiş Milletler'in yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, su, enerji, çevre ve sosyal adalet gibi geniş yelpazedeki sorunların çözümü için belirlediği 17 küresel hedeflere güçlü katkısı ve yarattığı toplumsal etkiyle büyümeye devam ediyor., British Council'in hazırladığı 'Türkiye'den Sosyal Girişimcilerin Durumu Raporu'na dikkat çekilerek, sosyal girişimciliğin Türkiye'de erken aşamada olmasına rağmen dünyadaki trendlerle uyumlu bir şekilde geliştiği ve sosyal girişimlerin sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Rapora göre; Türkiye'deki sosyal girişimcilerin sayısı 9 bine ulaşmış durumda. Ticari girişimlerde kadın oranı yüzde 19 iken bu oran sosyal girişimlerde yüzde 55'i bulunuyor. Geleneksel girişimlere genç girişimci oranının çok daha yüksek olduğu sosyal girişimlerde ise son 12 ayda yenilikçi ürün geliştiren şirket oranı yüzde 86'yı buluyor. Oysa normal ticari faaliyette bulunan şirketlerde bu oran yüzde 47'yi bulmuyor. Çoğu 2015 yılından sonra kurulmuş olan sosyal girişimler daha çok eğitim, üretim ve yaratıcı endüstrilere odaklanıyorSTARTUPS.watch verilerine göre, 24 Aralık itibarıyla 2019 yılı boyunca 65 girişime 45 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırımların kesin sonuçları ise 5 Şubat 2020 tarihinde Zorlu PSM SkyLounge'ta düzenlenen Startups.watch 2019 yılı değerlendirme toplantısında açıklanacak. Toplantıda TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kamu kurumların, özel kurumların, girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcıların yöneticilerinin 2019 yılı içerisindeki yaptığı yatırımlar değerlendirilecek.