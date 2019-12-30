Günlük ortalama 7,5 milyon şarkının dinlendiği fizy'de bir yıl boyunca toplamda 2,8 milyar şarkı dinlendi. fizy'de günde ortalama 400 bin video izlendi ve yılın sonunda bu sayı 144 milyona ulaştı.

fizy'de bu yıl en çok rap ve pop müzik şarkıları dinlendi. 2019 verilerine göre; Ankara, İstanbul ve İzmir fizy'nin en çok kullanıldığı şehirler olurken bu üç şehri; Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Bursa, Konya, Antalya ve Muğla takip etti. Ayrıca fizy kullanıcılarının ilgi alanları; eğlence, alışveriş, teknoloji, lifestyle, sağlıklı yaşam, yeme-içme olarak belirlendi.