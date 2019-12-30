XDA Developers'ın haberine göre bu özellik Google Mesajlar uygulamasında manuel olarak etkinleştirilebilir durumda. Hatta XDA'daki geliştiriciler birkaç ekran görüntüsünü de paylaştı. Facebook'un baloncuk özelliğine göre Google'ın baloncuklarında şimdilik fark edilir bir yenilik yok. Sonuç olarak Android telefon kullanıcıları, herhangi bir uygulama kullanırken baloncuklar sayesinde bildirim alacak ve uygulamayı kapatmak zorunda kalmayacak.

Google'ın baloncukları ekranın herhangi bir yerine sürüklenip bırakılabiliyor, kapatmak için de baloncuğu aşağı sürüklemek yeterli. Sonuç olarak isteyen kullanıcılar bu özelliği devre dışı bırakabilecek.