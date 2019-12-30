GSM Arena'nın haberine göre Samsung Galaxy S10 Lite'ın kullanım kılavuzu, telefonun çizimlerini içeriyor. Bununla birlikte cihazın aynı Note 10 serisindeki gibi ekranın üstünde ortaya konumlandırılmış ön kamerayı ve ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı doğruluyor.

Cihazın arka tarafında diklemesine yerleştirilmiş üç ana kamera olduğu görülüyor. S10 Lite'ın sağ tarafında ses ve güç düğmesi, sol tarafında ise SIM ve microSD kart yuvası var. USB-C bağlantı portu altta yer alıyor. Ayrıca cihaz Samsung Pay için MST ve NFC'ye de sahip.

Telefonun özellikleri hakkında farklı raporlar yayınlandı. Kısa süre önce ortaya çıkan bir rapora göre S10 Lite'ta 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama, Snapdragon 855 yongası yer alıyor. Kutudan Android 10 ile çıkacak.

Cihazda 6,7 inç'lik FHD+ Super AMOLED ekran, 4500 mAh pil ve 45 W hızlı şarj özelliği var. Kameralara bakacak olursak, telefonun ön tarafında 32 MP'lik kamera var. Arka da ise 48+12+5 MP'lik üçlü ana kamera kurulumu yer alıyor.