Sızıntı denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan OnLeaks, yine yapacağını yaptı ve 2020 model iPad Pro'lara ait render görsellerini, igeeksblog sitesi iş birliği ile paylaştı. Bu görseller önümüzdeki mart ayında ayında duyurulacağı ileri sürülen 2020 model 11 inç'lik iPad Pro ve 12.9 inç'lik iPad Pro modellerini gösteriyor. Her iki modelde üçlü ana kamera dikkat çekiyor.

İlginç olan diğer nokta ise yeni iPad Pro'ların tanıtılacağı tarih. Apple genellikle giriş seviyesindeki iPad modelini mart ayında piyasaya sürer, amiral gemisi modellerini ise eylül veya ekim ayında tanıtır. Apple'ın 6 ay içinde yeni iPad Pro'ları tanıtması mümkün olabilir, ama yine de düşük bir ihtimal.