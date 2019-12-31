Kılıf yapımcısı Schnailcase'e ait olduğu söylenen sızıntıya göre yeni telefon serisinin adı Galaxy S20 olacak. Fakat söylentide ilginç bazı detaylar da var. Yeni seride en düşük telefon Galaxy S20e olarak adlandırılmayacak. S20e'nin yerini S20 alıyor. Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra ise üst model olarak sunulacak.

Bununla birlikte sızıntıya göre Galaxy S20 6.2 inç, Galaxy S20 Plus 6.7 inç, Galaxy S20 Ultra ise 6.9 inç'lik ekrana sahip.

Galaxy S10 serisinde S10e, S10, S10 Plus ve 5G destekli en üst modelle birlikte dört telefon vardı. Bununla birlikte CES 2020'de söylentilerde yer alan Galaxy S10 Lite modeli de var. S20 serisi ise üç telefonla geliyor. S20 serisinde 5G modeli olmayabilir, zaten 5G desteği amiral gemisi telefonlarda yaygınlaşıyor. Qualcomm Snapdragon 865 yongasında da bulunuyor.