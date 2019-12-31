Türkiye'de bu yıl 'teknoloji rüzgarı' esti

Türkiye, 2019 yılını iletişimden ulaşıma, altyapıdan havacılığa, siber güvenlikten günlük hayata kadar teknolojideki yeniliklerle ve yeni projelere hazırlıklarla geride bırakmaya hazırlanıyor. Atılan bazı adımlar meyvelerini 2020'de verecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2019 yılı birçok alanda teknolojik dönüşümün gerçekleştiği yıl oldu.

Bu yıla damgasını vuran konular arasında "Türkiye'nin Otomobili" öne çıktı. 27 Aralık'ta tanıtılan Türkiye'nin Otomobili, 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüşmesini sağlamakla kalmadı, özellikleriyle dünyanın dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımına katılarak test sürüşünü gerçekleştirdiği otomobilin görücüye çıkarılan "C-SUV" ve "Sedan" modelleri büyük ilgi çekti. Görüntüsü kadar teknolojisi de ön plana çıkan otomobil, 300+ kilometre veya 500+ kilometre menzil sağlayan 2 farklı pil seçeneği sunacak. Hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek Türkiye'nin Otomobili, tüm yolcuları kapsayan dijital bilgi-eğlence ekranından internetten güncelleme imkanı olan yazılımına, sıfır zararlı gaz salınımından elektrikli motoruna kadar birçok konuda ilgi odağı oldu.

Otomobil, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 400 beygir güç sunan motor seçeneğinde sadece 4,8 saniyede tamamlayacak.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımıyla birlikte ülkenin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi niteliğini taşıyan Gebze'deki Bilişim Vadisi de hizmete girdi.