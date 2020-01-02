Samsung ile 8K Derneği (8KA) arasında kurulan ortaklık kapsamında tasarlanan yeni logo, belirli bir standardı geçen 8K televizyonları işaretleyecek. Logoyu belirleyen 8K Derneği'ne Samsung'un yanı sıra 22 üye şirket var. Bu nedenle logonun çok geniş bir üretici portföyü tarafından kullanılması bekleniyor. LG de daha önce 8K televizyonları standartlaştırmak için ABD'deki Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) ile bir araya geldiğini duyurmuştu.

8KA Sertifika Programı; netlik, kontrast ve renk ile yüksek dinamik aralık (HDR) performansı açısından televizyonların ayırt edilmesini amaçlıyor. Test edilen özellikler arasında 7680 x 4320'ye varan ekran çözünürlük, 600 nitten yüksek tepe parlaklık, HDMI2.1 görüntü aktarımı ve yüksek verimli video codec (HVEC) bulunuyor.

Her iki standart da, gerçek 8K çözünürlük sunmadığı halde 8K olarak etiketlenen daha ucuz modellerin önüne geçmeye çalışıyor. LG tarafından desteklenen 8K Ultra HD standardı ise; 7680 x 4320 minimum çözünürlük, 16:9 en boy oranı, SD, HD ve 4K'dan 8K'ya kadar kalite geçişi, HDR desteği ve en az 10 bit derinlik arıyor. Ayrıca 8K olarak sınıflandırılan paneller en az 33 milyon aktif piksele sahip olmalı.

Samsung Electronics gibi üye şirketler, 8K sertifikalı TV'lerini, 8KA tarafından onaylandıktan sonra tanıtabilecekler. 8KA, 8K ekosistemine üye katılımını, yenilikleri ve içerik geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla bu yıl birçok farklı sektörde daha fazla eğitim vermeyi de planlıyor. (Webtekno)