Apple'ın uzun zamandır yeni iPhone SE üzerinde çalıştığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Çeşitli raporlara göre teknik özellikleri de çıkan iPhone SE 2 için, yeni çıkan rapora göre iki farklı model ile geleceği belirtildi.

Apple'ın 2020 planları arasında tam beş farklı iPhone modeli piyasaya sunacağı ifade ediliyor. Şu an için bu durum iddia olarak kalsa da, gün geçtikçe güçlenen bir iddia olmaya devam ediyor. 2020 içerisinde satışa sunacağı modeller arasında iki farklı iPhone SE 2 modeli olduğunu belirtelim ve bu telefonların arasında ne fark olacağını da hemen açıklayalım.