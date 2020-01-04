Yaşanabilir Dış Gezegen Gözlemevi (HabEx) isimli teleskop, insanların yaşayabileceği ikinci bir Dünya aramak için faaliyete geçecek. Diğer gezegenlerde su ve karbondioksit gibi yaşamsal maddeler arayacak olan teleskop, yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak.

HUBBLE'IN NEREDEYSE İKİ KATI

HabEx, Hubble Uzay Teleskobu'na benzer bir uzay teleskobu olacak. Ancak yeni teleskop, Hubble'ın 2.4 metre genişliğine kıyasla 4 metreye yakın dev aynalar kullanacak. 52 metre genişliğinde dev bir diske sahip olacak teleskop, bu sayede Güneş'ten gelen ışığı engelleyerek daha uzaktaki gezegenleri de gözlemleyebilecek.

HabEx'in üç ana görevi olacak:

-Yakındaki yaşanılabilir gezegenleri tespit etmek

-Yakındaki gezegen sistemlerini haritalamak ve bu sistemlerin içinde bulunan farklı gezegen türlerini tespit etmek.

-Ultraviyole spektrumunda evrenin uzak kısımlarını keşfetmek.

Söz konusu görevlerin ise 2030 yılında başlaması bekleniyor. (Ensonhaber)