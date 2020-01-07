Epic Games'in sevilen Battle Royale oyunu Fortnite, kısa sürede dünyada büyük bir kitleye yayılmış ve en çok oynanan oyunlar arasında kendine yer bulmuştu. Her yeni sezonunda oyuncularına farklı ve rekabetçi bir yapı sunan Fortnite'in 2. Bölüm 2. Sezonunun ne zaman geleceği ise oyuncular arasında merak konusu oluyor. Merakla beklenen bölüm 2'nin yeni sezonu ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Farklı platformlarda masaya yatırılan yeni sezonun ne zaman lansmana çıkacağı konusunda da net bilgi geldi. Peki, Fortnite 2. Bölüm 2. Sezon ne zaman başlayacak?

FORTNİTE 2. BÖLÜM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Daha önce 2019 Aralık sonunda sona ereceği belirlenen sezon ile ilgili Epic Games erteleme kararı almıştı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte yeni sezonunun ne zaman geleceği de merak konusu oldu. Fortnite 2. Bölüm 2. Sezonun Şubat ayında çıkması bekleniyor.

FORTNİTE NEDİR?

Fortnite Battle Royale Epic Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan battle royale tarzındaki bir video oyunudur. İlk çıkış tarihinin ardından kısa sürede oyun severler tarafından sevilen oyun dünyanın en çok oynanan oyunları arasında kendine yer buldu.