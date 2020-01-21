Chromium Gerrit'te, kullanıcıların Chrome'daki görüntüleri Android panosuna kolayca kopyalamasına yardımcı olacak yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. Chromium Gerrit, Chrome kullanıcılarının internet sitelerinin belirli kısımlarını paylaşmalarına imkan sağlayan bir sistem.

Kullanıcı arayüzünü inceleme bağlantısı, Google çalışanı olmayanlar için erişilebilir olmasa da, özelliğin çok yakında kullanıcılara sunulabileceğini tahmin ediyoruz. Özellik etkinleştirildikten sonra kullanıcılar, Chrome'daki herhangi bir görüntüye uzun süre basarak Android panosuna kopyalayabilecek.

Kullanıcıların, görüntüleri arkadaşlarına göndermek için paylaşım menüsünü kullanmasını gerektiren mevcut uygulama ile karşılaştırıldığında, bu yeni yöntemin kullanımı çok daha kolay olacak ve kullanıcıların sadece birkaç dokunuşla görüntüleri paylaşmasına imkan tanıyacak. (Webtekno)