İspanyol Glovo, ülkemizle birlikte Mısır, Uruguay ve Porto Riko gibi ülkelerde operasyonlarını durduruyor. Bilindiği üzere, Glovo'nun karşısında YemekSepeti ve Getir gibi yerel markaların bulunması, yabancı girişim için rekabet şartlarını olumsuz yönde etkiliyordu.

Henüz geçtiğimiz yılın sonunda aldığı 150 milyon Euro'luk yatırımla birlikte, unicorn ünvanına sahip olan Glovo faaliyet gösterdiği diğer pazarlara odaklanacak. Glovo, çıktığı bu dört ülkede harcadığı eforunu diğer bölgelere aktaracak. Glovo'nun Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgesine odaklanacağı açıkladı.

GLOVO CEO'SU AÇIKLAMA YAPTI

Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, yaptığı açıklamaya göre girişim 2021 itibariyle global ölçekte kârlılığa ulaşmayı hedefleyecek. Glovo'nun böylece özellikle Orta Doğu'da ve ülkemizdeki yüksek rekabet sebebiyle bu karara vardığını söylememiz mümkün.

Glovo önümüzdeki birkaç hafta daha faaliyetlerini sürdürecek ve sonrasında aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarına veda edecek. Tüm çalışanlarına, kuryelerine ve iş ortaklarına teşekkür ederek pazardan çekileceğini duyuran Glovo, geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye pazarına dair verilerini açıklamıştı. Glovo Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç farklı şehirde faaliyet gösteriyordu. (Webrazzi)