Bloomberg'in tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iPhone 9, şubat ayında seri üretime girecek. Mart ayında resmen tanıtılacak. Seri üretimin Tayvan merkezli Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron ve Winstron tarafından yapılacağı da belirtildi.

DÜŞÜK FİYATLI IPHONE 9'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone 9'un iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Telefonda Touch ID özellikli ana ekran düğmesi, A13 Bionic yongası ve 4.7 inç'lik ekran olacak.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan raporlarda ise 5.4 inç'lik ekrandan ve ana ekran düğmesinden söz edilirken, tasarımın da iPhone 8 gibi olacağı belirtilmişti.

Ucuz iPhone söylentisi aslında 2017'ye kadar dayanıyor. 2018 başlarında bu dedikodular yeniden hortlamış, 2019 sonlarında ucuz iPhone yeniden gündeme gelmişti. Telefonun fiyatı ise herhangi bir bilgi yok.