Huawei'nin Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü rekor bir sayıya ulaştı. Geçtiğimiz ay EMUI 10'nun 10 milyon cihaza güç verdiği açıklanmıştı. Huawei, Çin'in sosyal ağı Weibo'da yaptığı yeni duyuruda bu sayının 50 milyon olduğunu söyledi. Şunu da belirtelim, bu sayının içinde Huawei telefonlar dışında Honor imzalı modeller de bulunuyor.

EMUI 10, 9 Ağustos'ta Çin'de tanıtılmıştı. Daha duyarlı bir arayüz, karanlık mod, donanımın daha hızlı ve stabil şekilde kullanılması gibi özellikler tanıtımda öne çıkmıştı. Tanıtımdan sonra 5 aylık süreç içinde yeni arayüz 50 milyon cihaza yüklenmiş durumda.

Huawei'nin en son amiral gemileri batı pazarında yok, ancak şirketin büyümesi 2019'da durmadı. 2018'e kıyasla, 2019'da %20 daha fazla Huawei marka cihaz satıldı ve toplamda %18'lik gelir artışı oldu.