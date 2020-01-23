macOS genellikle daha güvenli bir sistem olarak kabul edilse de siber suçlular bu sistemi kullananlardan da faydalanmak için şanslarını deniyor. Paylaşılan istatistiklere göre 2019'un en yaygın macOS tehdidi olan Shlayer, bunun en iyi örneklerinden biri. Bu tehdit özellikle reklam yazılımı konusunda odaklanıyor. Bu yazılımlar yasa dışı reklamlar göstererek, tarayıcı sorgularını toplayıp daha da fazla reklama yönlendiren arama sonuçları gösterilmesine neden olarak kullanıcıları rahatsız ediyor.

Ocak - Kasım 2019 döneminde düzenlenen tüm saldırılar arasında Shlayer'ın oranı yüzde 29,29 oldu. İlk onda yer alan macOS tehditlerinin neredeyse tamamı da Shlayer'in kurduğu AdWare.OSX.Bnodlero, AdWare.OSX.Geonei, AdWare.OSX.Pirrit and AdWare.OSX.Cimpli gibi reklam yazılımlarıydı. Shlayer'ın bulaşma algoritması, ilk tespit edildiğinden bu yana pek değişmedi. Buna rağmen yazılımın aktifliğinin çok azalmaması, kullanıcıların bu tehdide karşı kendilerini mutlaka koruması gerektiğini gösteriyor.