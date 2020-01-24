Elektrikli araçların batarya kapasitesi 2030'da 100 bin megavata ulaşacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelerin enerji sektörünün kritik bir parçası haline geldiğini, özellikle güneş enerjisi yatırımcılarının depolama ve şarj istasyonlarına yöneldiğini ifade etti.

Güneş enerjisi şirketlerinin bu anlamda yeni bir sayfa açacağını dile getiren Demirdağ, bu süreçte elektrikli araçların önemli rol oynayacağını söyledi.

Demirdağ, bir elektrikli aracın batarya kapasitesinin 100 kilovata kadar çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılabileceği öngörülüyor ki bu çok hızlı oluşabilecek bir kapasite. Bu rakamı dikkate aldığımızda 2030'da 100 bin megavat batarya kapasitesi oluşacağını söyleyebiliriz. Artık bir sonraki adım, bu araçların bataryalarını sisteme geri elektrik basmak için de kullanabilmek olmalı. Eğer araçlardaki bataryalar için böyle bir imkan oluşturulursa, burada yeni bir kapasite de ortaya çıkmış olacak."

Türkiye'nin şu an elektrikteki kurulu gücü 91 bin 300 megavat seviyesinde bulunuyor.

"ŞU ANDA 10 KİLOVATLIK BİR KURULUM, 10 BİN DOLAR SEVİYESİNDE"

Demirdağ, bu yıl çatı tipi güneş santralleri sayısının hızla arttığını ancak finansman konusunun süreçleri uzattığını söyledi.

Bu alanda verilen kredilerin elektrik faturası gibi ödenmesinin, kurulumları daha da hızlandıracağını belirten Demirdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Meskenler için çatı santrallerinin kapasite 10 kilovatla sınırlı. Şu anda 10 kilovatlık bir kurulum, 10 bin dolar seviyesinde. İzin süreçleriyle birlikte 4 ay gibi bir sürede çatıdan elektrik üretimine başlanabiliyor. Ankara'daki bir çatı kurulumu şu anki fiyatlarla 5-6 yılda kredisini geri ödüyor. Çatı kurulumlarında elektrik faturası yerine krediyi ödüyorsunuz ve kredi bittikten sonraki 20 yılda elektriğe bir ücret ödemiyorsunuz. Güneş enerjisinde maliyetler çok hızla düşüyor, batarya da aynı düşüşün görülmesini bekliyoruz. Gelecek 5 yılda güneş enerjisi, batarya ve depolama teknolojilerinin her şeyi değiştireceğini düşünüyoruz."

"SEKTÖR MİNİ YEKA İHALELERİNİ BEKLİYOR"

Demirdağ, sektörün şu anda mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ihalelerini beklendiğini vurgulayarak, "Çatı kurulumları, lisanssız güneş enerjisi santralleri ve diğer yatırımlarla bu yıl yaklaşık 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesinin devreye girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 40 ilde 1000 megavat kapasitenin ihale edileceğini söyleyen Demirdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda bir kanun değişikliği söz konusu. Bu değişiklik ihalelerin TL üzerinden yapılmasını sağlayacak. Sektörün talebi ise ihalenin avro bazında gerçekleştirilmesi. Çünkü ülkemizin avro bölgesiyle ticareti çok yüksek. Bugün avro bölgesinde eksi faizli para bulmak mümkün. Yatırımcı bu parayı bulup getirebiliyorsa izin verilmeli. İhaleler, TL'ye döndüğünde bankaların birçok finansal enstrümanı devreye girecek ve bunlar krediyi yine pahalılaştıracak. Bunun da elektrik fiyatlarımız üzerinde ters bir etkisi olacağını ve fiyatları artırabileceğini düşünüyorum."