Aslında WhatsApp üzerinde güvenlik tereddütleri her zaman vardı. Uçtan uca şifrelemenin bile aşılabildiği siber saldırı yöntemleri kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Telegram kurucusu da bir süre önce WhatsApp uygulamasının güvenli olmadığını savunmuştu.

Suudi Arabistan prenslerinden birisinin WhatsApp hesabı üzerinden Jeff Bezos'a gönderdiği videonun zararlı yazılım barındırdığı için Bezos'un telefonunu hacklemesi olayı tazeliğini koruyor. ABD kolluk kuvvetlerinin oluşturduğu özel bir ekip hack olayını araştırdı ve prense kadar çıkan deliller elde etti.

Birleşmiş Milletler de gelişmelerden tedirgin. Haziran ayında örgüt içerisinde WhatsApp kullanılmaması talimatı yayınlanmıştı. Son olayla birlikte BM sözcüsü WhatsApp konusundaki endişelerini yeniden dile getirdi. Sözcü BM'nin kesinlikle WhatsApp'ı güvenli bir mekanizma olarak görmediğini ve örgüt içerisinde kullanımını tavsiye etmediğini vurguladı.

Güvenlik firmaları da WhatsApp güvenlik açıkları konusunda sık sık değerlendirmeler yapıyor. CheckPoint, WhatsApp uygulamasının güvenlik konusunda uyguladığı yöntemlerin takdire şayan olduğunu ifade ederken yine de her uygulamanın bir şekilde güvenlik zaafiyetinin bulunduğunu dile getiriyor. (Donanımhaber)

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