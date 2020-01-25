Google CEO'su Sundar Pichai, kişisel Twitter hesabından, bir sonraki geliştirici konferansı Google I/O 2020'nin 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Etkinlik geleneksel olarak Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Shoreline Amfitiyatrosu adlı mekanda gerçekleştirilecek.

Google I/O 2020 konferansının ana teması Android işletim sisteminin yeni versiyonu olacak. Android 11 (Android R) ile ilgili olarak ne yazık ki henüz bir ayrıntı mevcut değil. Bilinen tek şey, yeni mobil işletim sisteminin Google Pixel 4 cihazlarda test ediliyor olması. Tüm bunlara ek olarak konferansta şirketin orta segment akıllı telefon modelleri Pixel 4a ve Pixel 4a XL'nin tanıtılabileceği de söylentiler arasında. (Donanımhaber)