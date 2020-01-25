Geçtiğimiz sene İtalya, Facebook'a kullanıcı verilerini kimsenin izni olmadan kullandığı gerekçesiyle 10 milyon euroluk ceza kesti. İtalya, Facebook'un kullanıcı verilerini ticari bir amaçla kullanırken kullanıcıları bu konu hakkında yeterince uyarmaması ve gizlilik kuralları konusunda kullanıcılarını bilgilendirmemesi konusundan şikayetçiydi.

Bununla birlikte İtalya'nın rekabet kurumu, günümüzde süren bir davada da Facebook'un hata yaptığını söyledi. Kurum, cuma günü yayınladığı bir bildiride Facebook'un ana sayfasında ve uygulamasındaki ticari uygulamalar hakkında 'düzeltici açıklama' yapmadığını savundu.

İtalyan kuruma göre kullanıcılar halen verilerinin hangi amaçlara hizmet etmek üzere toplandığına ve kullanıldığına dair net bir bilgi alamıyor. Facebook ise kullanıcı verilerini satmadığını savunuyor.

Tüm bunlar dışında Facebook'un Cambridge Analytica skandalı halen ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Brezilya, Facebook'a 1,6 milyon dolarlık ceza kesti. Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 443 bin Facebook kullanıcısının verileri, 'şüpheli amaçlar' için kullanıldı. (Webtekno)