Corona virüsünden ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi, Çin'de yabani hayvan satışı ve nakliyesine yasak getirildi. Bilim insanları virüsün yarasalarla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları Merkezinde görevli olan David Robertson ile başka bir araştırmacı, bir tıbbi tartışma forumunda yeni corona virüsünün genom verilerinin yarasalarda bulunan diğer üç corona virüsüyle yakından ilişkili olduğunu açıkladı. Bu rapora benzer başka raporlar da olmasına karşın, bazı araştırmacılar virüsün başka bir aracı hayvanda mutasyona uğradığını ve insana bu şekilde geçtiğini belirtiyor. Bazı uzmanlar ise kaynağın farklı olabileceğini de belirtti. Bu yüzden araştırmalar halen devam ediyor.