Yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon verilerini algılayan Chandra'nın, X-ışını bandında yaptığı gözlemlerle başka teleskoplardan elde edilen optik verileri birleştiren NASA, 4 galaksi öbeğinin ikili birleşmelerini gösteren yüksek çözünürlüklü bir kompozit fotoğrafı internet sitesinde yayımladı.

Fotoğrafta, çarpışan galaksi öbekleri mavi renkteki iki bulutsu içinde görülüyor.

CHANDRA X-IŞINI TELESKOBU, UZAY GÖZLEMLERİ YAPIYOR

Chandra Teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansının (ESA) X-ışını teleskobu XMM-Newton'un verilerini kullanan gökbilimciler, "Abell 1758"yi ilk kez 2004'te dörtlü bir galaksi öbeği sistemi olarak keşfetmişti.

Zaman içinde ikili çarpışmalarla birleşen galaksi öbeklerinin birbirlerine yaklaşarak tek bir mega galaksi öbeğine dönüşeceği tahmin ediliyor.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.