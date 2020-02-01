Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 259'a çıktı, 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi. Salgın yüzünden Google, Çin'deki ofislerini geçici olarak kapatmıştı. Google'dan sonra Apple da aynı kararı aldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Apple konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Önde gelen sağlık uzmanlarının son tavsiyelerine dayanarak, Çin'deki tüm kurumsal ofislerimizi, mağazalarımızı ve iletişim merkezlerimizi 9 Şubat'a kadar geçici olarak kapatıyoruz" ifadelerine yer verildi. Apple'ın Çin'deki online mağazası ise açık kalacak. Apple sözcüsü durumu izlemeye devam edeceklerini ve mümkün olan en kısa sürede yeniden mağazalarını açacaklarını belirtti.

Apple üretiminin çoğunu Çin'de gerçekleştiriyor, şirket Çin'i kilit ve önemli bir pazar olarak görüyor. Apple'ın 2019'da Çin'e gerçekleştirdiği iPhone sevkiyatı, 2018'e göre daha yüksekti. Çin pazarı, Mountain View merkezli teknoloji devi için düşük maliyetli telefon üreticilerine karşı mücadelede önemli bir büyüme alanı.

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